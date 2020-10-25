ننشر مواد "العلوم النفسية للطفل" التي يدرسها أستاذ طب بيطري بالسادات

شهدت أروقة جامعة مدينة السادات حالة من الجدل خلال الـ48 ساعة الماضية بعد انفراد "الوطن" بتفاصيل نقل الدكتور إبراهيم الكفراوي الأستاذ المساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطرى بجامعة مدينة السادات، إلى قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، بنفس الجامعة، وترقيته رئيسا للقسم، ثم وكيلا للكلية، دون الأخذ في الاعتبار الاختلاف الجذري بين التخصصين، أو ما يمكن أن يترتب على تلك الترقية، من مشكلات للطلبة الذين يدرسون بالقسم المنقول إليه أستاذ الجامعة حديثاً.

اساتذة الجامعة والعاملين بها يتداولون انفراد "الوطن".. ورئيس الجامعة و"الكفراوى" يبحثون عن ثغرة قانونية

وقالت مصادر داخل الجامعة لـ"الوطن"، إن أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تداولوا انفراد "الوطن" على الجروبات الخاصة بهم وقام بعضهم بطباعته وتوزيعه، بعدما كانوا يخافون من التحدث في الأمر خوفا من المساءلة القانونية، مؤكدة أن حالة من الارتباك تسطير على الدكتور أحمد بيومى رئيس الجامعة، الذى كلف الشئون القانونية بالبحث عن ثغرة قانونية للخروج من الأزمة.

"الكفراوى" كان يدرس سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتها لـ"بيطرى".. والآن يعلم التقويم والقياس النفسي وتعديل وبناء سلوك الأطفال

ولحسم الجدل حول إمكانية وجود تشابه أو اشتراك فى المواد التى يتم تدريسها للطلاب فى قسم رعاية الحيوان بالطب البيطرى والعلوم النفسية للطفولة بكلية التربية، حصلت "الوطن" على جدول المواد التى يتم تدريسها لجميع الفرق بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة وعددهم أكثر من 2000 طالبة وهى "النمو النفسي ومشكلات الطفولة- علم نفس اللعب- التنشئة الاجتماعية للطفل- التقويم والقياس- علم نفس اللغة- تنمية المفاهيم- علم نفس التعلم- إرشاد الطفل وتوجيهه- الابتكار ومهارات الاتصال- تعديل وبناء سلوك الأطفال- صعوبات التعلم الثمانية- علم نفس الفئات الخاصة- الصحة النفسية (الطفل- الأسرة- المعلمة)- قراءات باللغة الأجنبية في العلوم النفسية دوافع وانفعالات الأطفال- صعوبات التعلم الأكاديمية- ديناميات الجماعة- الإرشاد الأسري- علم النفس المعرفي- مهارات البحث العلمي- دراسة الحالة".

أما المواد التي يدرسها طلاب قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية فوجدناها على الموقع الرسمى لكلية الطب البيطرى، والذى عرف القسم بأنه أحد الأقسام العلمية بالكلية التى تقوم بتدريس "إحصاء حيوي، سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتها، الإنتاج الحيوانى والاقتصاد" لطلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة، كما يقوم القسم بمنح درجتي الماجستير والدكتوراة لطلاب الدراسات العليا.

وجاءت رسالة قسم رعاية وتنمية الثروة الحيوانية المنشورة على صفحته الرسمية والتى يعمل على تحقيقها كالآتى:"يهدف قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية، كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات إلى مواكبة التطور فى مجال تنمية الثروة الحيوانية، كما يقدم القسم خدمه تعليميه بحثية مميزة وفعالة لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في إدارة مزارع الإنتاج الحيواني بأنواعها المختلفة بالأسس العلمية والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج وتقديم توعية مجتمعية، كما يشجع الطلاب على المشاركة المجتمعية الفعالة، علاوة على إعداد طبيب بيطرى كفء بحيث يكون مؤهلا تأهيلا عاليا".