إقبال كثيف على اللجان الانتخابية في "دائرة الأكابر" بأسيوط

شهدت لجان الانتخاب بقرى مركز القوصية، التي يطلق عليها دائرة الأكابر، إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين، الذين حرصوا على التوافد على اللجان منذ الصباح الباكر، وقبل بدء موعد التصويت الرسمي، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

وفى قرية بني هلال، مسقط رأس أسامة العنبري، مرشح حزب حماة وطن، شهدت لجنة مدرسة القرية الإعدادية زحاما شديدا من قبل الناخبين، الذين تكدسوا أمام اللجنة قبل الموعد الرسمي، لتأييد ابن قريتهم.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب، المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا، سيدلون بأصواتهم في 497 مركزا انتخابيا، بواقع 914 لجنة فرعية، بأنحاء المحافظة كافة، موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة

وأعلن محافظ أسيوط، تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، والخط الساخن الخاص بغرفة العمليات (2135858/ 088)، أو رسائل الواتس آب (01000623873).