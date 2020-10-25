صبحي: مصر في عرس ديمقراطي.. ونسبة المرشحين الشباب ملفتة للنظر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مشهد الطوابير أمام صناديق الاقتراع، أمس السبت، ومشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية 2020، يدل على أن مصر تشهد الآن في هذه المرحلة عرسا ديمقراطيا.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Ten، أنه منذ عام 2014 وحتى الآن ونحن نسير في التدرج للديمقراطية، مشيرا إلى أن مصر مرت بالعديد من الانتخابات التي تعبر عن حرية الرأي، وتعبر عن الحالة التي بها نوع من الديمقراطية وإحساس بمشاركة مصر والوطن مع القيادة السياسية في المشروعات القومية التي تتم الآن.

وتابع، أنه منذ فترة شاهدنا الغرفة البرلمانية الأولي "مجلس الشيوخ" وكانت حدثا جديدا لأنها توقفت منذ سنوات عديدة منذ إيقاف مجلس الشورى، "أثناء انتخابات مجلس الشيوخ كان هناك نوعا من النزاهة في الديمقراطية والإقبال".

وأشار، إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمرأة والشباب المصري أتاح الفرصة في ترشح الكثير من الشباب في الانتخابات وأعمارهم السنية صغيرة وهذه نسبة كبيرة ملفتة للنظر، نراها في الدعاية الانتخابية الموجودة حاليا، ونرى أيضا المرأة المصرية متواجدة في كل المحافل.

وتابع الوزير: "أحث الشباب على المشاركة في الانتخابات لأننا في عرس ديمقراطي، "ده حقك الديمقراطي أنت بتختار من يمثلك في مجلس النواب، وإحنا بنبقى شايفين النواب متواجدين وحريصين قبل الاستحقاق الانتخابي على عقد ندوات وشرح أفكارهم، لذلك يجب على الجميع المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري".

وبدأت اليوم المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدار يومين بنظامي القائمة والفردي في 14 محافظة، هي "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقى الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردى الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أي إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية في اللجان لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.