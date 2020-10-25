شمال سيناء تعلن جاهزيتها لموسم الأمطار والسيول باحتياطات جديدة

قال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريش، إن هذا العام مختلف تماما عن سابقيه، من حيث الاحتياطات والترتيبات التي أجريت مسبقا؛ لمواجهة الأمطار والسيول حال سقوط الأمطار بغزارة على المنطقة.

وأشار "أحمد" إلى عمل مخرات صرف صحي كبيرة وكثيرة، ووضع خطوط لتصريفها خارج الشوارع في أهم 3 مناطق، كانت تشهد تراكم لمياه الأمطار، وهي: حى الأيوبي بساحل البحر، وبجوار الحديقة الرئيسية ومجلس المدينة بشارع 23 يوليو، ومنطقة المطافي القريبة من طريق مستشفى العريش العام، وصرفت الثلاث إلى مواسير الصرف الصحي مباشرة.

وأوضح رئيس مجلس ومدينة العريش، أن هذه الخطة سبقت عملية الإحلال والتجديد لميادين المدينة الخمسة، بالإضافة الى أن الميادين وضعت تصريف جديد بها قبل رصف المكان، تفاديا لحدوث أمطار غزيرة، مؤكدا أن وسط المدينة آمن تماما، مهما كانت كمية الأمطار التي تساقطت.

ونوه العميد ماجد، إلى أنه منع أي زراعات أو بناء في مجرى الوادي، ونبه على الأهالى بذلك، ويوجد بهذا المجرى زراعات خفيفة جدا، مثل الجرير والفجل والبصل وغيرها، وكلها زراعات غير مؤثرة في حال أتى سيل وسط سيناء باتجاه البحر الابيض المتوسط، مارا من وسط المدينة.

من جهة أخرى، استعدت مدينة نخل بوسط سيناء، لموسم الشتاء بالمرور على جميع مخرات السيول بين الجبال والأودية بمناطق الوسط ، وقال مجلس المدينة، في بيان رسمي له، إن لجان فنية راجعت المخرات للتأكد من تطهيرها من الرمال والكثبان الرملية أو المعوقات المؤثرة.

بدوره أكد سليمان فرج، رئيس مجلس مدينة نخل، إن مجلس المدينة نفذ استعدادات لسحب مياه الأمطار، باستخدام سيارات الشفط والكسحات، وأدوات شفط وتغيير مسار السيل.

وأضاف "فرج" أنه جري مراجعة جاهزية المعدات والآلات اللازمة لمواجهة الأمطار، لاستخدامها المباشر والفوري حال سقوط الأمطار.

وتساقطت خلال الساعات القليلة الماضية، أمطارا خفيفة على جميع الأنحاء بالمنطقة، دون التأثير على الطرق الرئيسية والفرعية.