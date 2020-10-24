محافظ الشرقية: لابد من التصدي لعمالة الأطفال والحفاظ على حقوق المرأة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات، وذلك بالشركات والمصانع بالقطاع الخاص للقضاء علي شبح البطالة مشيراً إلى أن مديرية القوى العاملة تقوم بالتواصل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لإقامة مشروعات خاصة بهم تعمل علي تحسين مستوى معيشتهم وليحيوا حياة كريمة بالإضافة إلي الحفاظ علي حقوق المرأة العاملة والتصدي لظاهرة عمالة الأطفال والحفاظ عليهم مؤكدا على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مصر.

ومن جانبه أكد المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة أن المديرية شاركت بفعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بحضور ومشاركة خمس مديريات في الفترة من 18 إلي 22 أكتوبرالجاري بعنوان ( مكافحة أسوأٔ أشكال عمل الطفل في سلاسل توريد القطن ) وذلك بهدف تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الطفل من خلال تدريب مديري ( مكاتب العمل - السلامة والصحة المهنية - إدارات الرعاية - مفتشي العمل والسلامة والرعاية).

وأوضح وكيل وزارة القوي العاملة أن ورشة العمل تضمنت التعريف بالخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الاطفال ودعم الأسرة ( 2018-2025) وتحديد أدوارالبرامج المعنية وذات الصلة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومحاور عمل الوزارة داخل الخطة، ومناقشة وضع خطة إعلامية وحملات والتوعية حل المشكلة، ورصد المعوقات المتوقع حدوثها أثناء قيام الوزارة بأدوارها لمناقشتها والعمل على إزالتها، واستعراض عدد من السياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة الفقر وتحسين نوعية التعليم والتي ستسهم في تخفيف منابع عمل الأطفال في مصر.