السيطرة على حريق بمعلف في الشرقية.. ونفوق 10 مواشي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق شب في معلف للماشية بمدينة ديرب نجم، وأسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في معلف للماشية بعزبة الكفراوي، التابعة لمركز ديرب نجم، والتهام النيران عددًا من الماشية.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية، ودُفع بـ3 سيارات إطفاء، وسُيطر على النيران وأخمدت، وتبين أن الحريق أسفر عن نفوق 10 مواشي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

في السياق ذاته، عاين فريق من نيابة منيا القمح مكان الحريق الذي اندلع بمخزن للأجهزة الكهربائية بالمدينة، وأمرت النيابة باستعجال تقرير المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق، وحصر قيمة التلفيات والخسائر.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق في مخزن أجهزة كهربائية، كائن بالطابق الأرضي في عمارة سكنية مكونة من 8 طوابق بمدينة منيا القمح.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية، ودُفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، وتمكنت القوات من إخمادها، وأسفر الحريق عن احتراق العديد من الأجهزة الكهربائية التي كانت مشونة في المخزن.

ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر أو إصابات بشرية؛ إذ باشرت الحماية المدنية الواقعة على الفور، وحاصرت النيران ومنعت امتدادها للشقق السكنية أو المناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.