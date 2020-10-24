محافظ الشرقية: لجان ميدانية للتصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان للمرور الميداني على الأراضي الزراعية، وخاصة الأراضي المجاورة للكتل السكانية وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية للتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية حفاظاً على الأرض الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقهبونة بردم حفر قبل وضع الخرسانة بها بناحية منشأة خليل التابعة للوحدة المحلية بالاخيوة علي مساحة (١٢٠ متر) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل قامت رئاسة المركز بحملة لتنفيذ الإزالة الفورية بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم إزالة تشوينات عبارة عن طوب بالدبش الأبيض علي مساحة 1 قيراط تمهيداً للبناء عليه.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة ازالة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق وقد اسفرت الحملة عن ازالة كلية في المهد لتعدي على ارض زراعية بعزبة الامين عبارة عن غرفتين وسور بالدبش على مساحة ( ١٨ ) سهم وتم التحفظ على المخالف وعرضه على النيابة العسكرية كما تم ضبط مواطن مخالف اخر يقوم بصب اعمدة الدور الثاني دون الحصول على ترخيص، وتم التحفظ على الخلاطة وإيقاف الأعمال وضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية، كما توجهت الحملة الى قرية الشوبك التابعه للوحدة المحلية بالعصايد وتم ازالة سور بالدبش في المهد على مساحة ( ١٠٠م ) طولي بحضور مسئول حماية الاراضي وقوة امنية من مركز شرطة ديرب نجم

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المستمره لرصد أي حاله تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.