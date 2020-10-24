"صحة الشرقية": إجراء الكشف الطبي على 1202 مواطن وصرف العلاج بالمجان

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1202 مواطن من أهالي قرية عرب درويش التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان وخاصة بالمناطق النائية حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأساليب مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 6 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل (الباطنة - الجراحة العامة - القلب - العظام - الأطفال - النساء والتوليد - الأسنان - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - أنف وأذن)، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، مشيراً إلى أنه خلال يومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1202 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وعلى جانب آخر قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، إدارة مكافحة القواقع بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بجمع ومكافحة القواقع بترعة السلام، بمنطقة سهل الحسينية، علي مسافة ٢٠ كم، وذلك من خلال الفرق المتحركة من مفتشي المكافحة بالإدارات الصحية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن حملة مكافحة القواقع بترعة السلام تشمل ٤ محافظات على مستوى الجمهورية هي "دمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد"، منها ٢٠ كم تم العمل بها داخل المحافظة، مقدماً الشكر والتقدير لجميع الفرق المتحركة المشاركة من مفتشي مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة القواقع، ومديري هذه الإدارات على الجهود المبذولة لصالح المواطنين، والقضاء تماماً على البلهارسيا بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٢.