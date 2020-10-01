القليوبية تُسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، بمدن "بنها، طوخ، قها، وكفر شكر" بينما سجلت 7 مراكز ومدن أخرى صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9391 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 735 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 629 حالة، وبنها 2498 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1191 حالة، وشبين القناطر 732 حالة، وطوخ 1043 وقليوب 682 حالة، ومدينة قها 50 حالة، وكفر شكر 465 حالة إصابة".