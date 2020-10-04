محافظة القليوبية تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدن ومراكز القناطر الخيرية وبنها وغرب شبرا الخيمة وقليوب وكفر شكر، بينما سجلت 6 مراكز ومدن أخرى صفر إصابة، وهي الخانكة والعبور وشبرا شرق وشبين القناطر وطوخ وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأحد عند 9405 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 735 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 630 حالة، وبنها 2504 حالات، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1191 حالة، وشبين القناطر 732 حالة، وطوخ 1043 حالة، وقليوب 684 حالة، ومدينة قها 50 حالة، وكفر شكر 469 حالة إصابة.

في وقت سابق نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية حيث عقد بقصر ثقافة بهتيم محاضرة تثقيفية بعنوان "فيروس كورونا بين سلبي وإيجابي" للدكتورة رانيا ممدوح، مسئول الثقافة والإعلام بإدارة حى شرق شبرا الخيمة، والمثقف الصحي محمود مجدي، أوضحا فيها عدة نقاط، منها أن الحالة إيجابية لفيروس كورونا يعني ذلك أنها مصابة بالفيروس، وتستلزم دخول مستشفى العزل لتلقى البرتوكول العلاجى الكامل حتى تمام الشفاء،

وجاء في المحاضرة، أن الحالة سلبية لفيروس كورونا يعني المصطلح أن الحالة ليست مصابة بالفيروس بعد اجراء تحاليل الــ pcr والتأكد الكامل من النتيجة، والحالات المخالطة لشخص مصاب بكورونا: هناك نوعين من المخالطة الأولى أن تكون المخالطة مباشرة مع الشخص المصاب والثانية غير مباشرة للشخص المصاب، الحالات المتعافية من فيروس كورونا: هي الحالات التى أجرى لها تحليل pcr مرتين خلال الفترة من 48 إلى 72 ساعة، وأثبتت النتائج أن العينة سلبية.