محافظ أسوان يتابع سير انتخابات النواب ويطالب المواطنين بالنزول

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجراءات ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 من داخل غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة يرافقه اللواء حسام نجيدة مدير إدارة نوادى بالقوات المسلحة وبتواجد أعضاء لجنة الإنتخابات حيث أطمئن المحافظ على المتابعة اللحظية لسير العملية الإنتخابية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المختصة ، وطالب اللواء أشرف عطية المواطنين الشرفاء والشباب والمرأة الأسوانية بالنزول بكثافة للإدلاء والتعبير عن رأيهم أمام لجان الإقتراع بكل حرية وشفافية ، مشيراً إلى أن ممارسة كل مواطن أسوانى لحقه الإنتخابى هو إدراك واعي لقيمة صوته في إختيار المرشح المناسب والذى سيكون قادر على مساندة جهود المحافظة فى تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية والمخططة لتكون أسوان فى مقدمة المحافظات التى تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة ، ومن ناحية أخرى أستعرض أشرف عطية مع مسئولي المحافظة الآليات الجديدة المخطط تطبيقها بأكثر من منظومة والتى سيتم إدارتها من غرفة عمليات المحافظة من أبرزها منظومة عين المواطن ، وشهادة مخالفات المبانى، والمواقع الهامة والحيوية ، بجانب منظومة متابعة النظافة العامة، بالإضافة إلى منظومة متابعة اللجان الانتخابية وإدارة أى أزمات طارئة فى نطاق ، موضحاً بأنه تم تكليف مركز شبكات المرافق بتوظيف قاعدة البيانات الجغرافية والصور الجوية المحدثة .