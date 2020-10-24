مصدر طبي: رعاية طبية فائقة لـ4 حالات مصابة بكورونا في مستشفى العريش

أكد مصدر طبى بمستشفى العريش العام، أن هناك 4 حالات مصابة بفيروس كورونا، محتجزة بقسم العزل في المستشفى، احتجزت في القسم خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف المصدر، أن حالتين من الحالات المحتجزة، من حي المساعيد غرب المدينة، في قسم العزل بالمستشفى، تحتاج إلى رعاية طبية فائقة لتأزم حالتهما، وأنهما يخضعان الآن إلى جراعات دوائية مكثفة برعاية طاقم طبي من أطباء وتمريض بالقسم.

وكانت مديرية الصحة، أعلنت فى بيان لها، خلال الساعات القليلة الماضية، أن عدد الحالات الايجابية 5، تعافت منها حالة بشكل تام، ولا توجد حتى الآن أي من حالات الوفيات، وهناك 10 حالات تحت الحجز، بالاضافة الى 35 حالة عزل منزلي، وإجمالي عدد حالات الوفيات بالمحافظة، حتى تاريخ اليوم، 35، آخرها منذ أسابيع قليلة.

وشددت مديرية الصحة والسكان، على الأهالي من أولياء الأمور والمدارس والمديريات، ضرورة الالتزام بعملية التباعد، ولبس الكمامات وعملية الرش والتعقيم الدوري بشكل يومى لعدة مرات، تفاديا للاصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جهة أخرى، التزمت غالبية المدارس بالمحافظة، في اليوم الدراسي الأول للأسبوع الثاني، بعملية التباعد ولبس الكمامات والتشديد على عملية الرش والتعقيم والكحول والكشف الدورى على التلاميذ، ومعاقبة غير ملتزمين، وهناك تعليمات صادرة من المديرية بضرورة منع دخول الطالب الذى يشعر بإعياء إلى الفصل، وتحويله مباشرة إلى الزائر الصحي بالمدرسة، واستدعاء ولى الأمر لنقله إلى المستشفى أن لزم الامر.

ومرت مديرية الصحة على الوحدات الصحية؛ لمعرفة مدى التزام الطاقم الطبي بالتعليمات الطبية، وطريقة التعامل مع المرضى، وتحويل الحالات التي تستدعي إلى قسم العزل بمستشفى العريش العام.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان سابق لها، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا، سوف تكون صعبة؛ لوجود تقلبات مناخية من بداية شهر أكتوبر الجاري، حتى نهاية الشتاء، داعية المواطنين إلى أخذ الأمر بجدية وحذر.