العاملون بالسياحة يتوافدون على لجان التصويت بأتوبيسات جماعية في الغردقة

توافدت مجموعات كبيرة من العاملين بالسياحة على عدد من اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات النواب بالدائرة الأولى بمحافظة البحر الأحمر؛ حيث شهدت اللجان طوابير للعاملين بالسياحة.

وحرصت مجموعة فنادق سياحية شمال مدينة الغردقة على تخصيص عدد من الأتوبيسات لنقل العاملين بالسياحة للإدلاء بأصواتهم في عدد من اللجان الانتخابية والمشاركة في العرس الانتخابي.

وأشار عثمان عبدالعال، المدير الإقليمي للموارد البشرية لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن إدارة الفنادق حرصت على توفير عدد من الأتوبيسات وتقسيم العاملين إلى مجموعات وتم نقلهم إلى اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة كل حسب لجنته الانتخابية.

وأوضح سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة الفنادق السياحية، أن مالك مجموعة الفنادق دائما يحث على المشاركة في التصويت للعملية الانتخابية ويحرص على المشاركة الانتخابية وممارسة العاملين الحق الدستوري وحتى تظهر العميلة الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم موجها الدعوة لجميع القطاع السياحي للمشاركة واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وفتح جميع اللجان أبوابها أمام الناخبين في موعدها في التاسعة صباحا وانتظَم التصويت لليوم الثاني على التوالي، وشهد محيط اللجان إجراءات احترازية ووقائية مشددة وتواجد أمني مكثف لرجال الأمن وإدارة مرور البحر الأحمر ومكاتب الصحة ورجال الإسعاف واكتست اللجان بأعلام مصر.

ويتنافس 31 مرشحا على 3 مقاعد فردية بدوائر البحر الأحمر الثلاث، بالإضافة مرشحي القائمة الوطنية، وتضم البحر الأحمر 3 لجان عامة و109 لجنة فرعية، وتضم قائمة الناخبين 297 ناخبا.

ولم ترصد اللجنة المشرفة على الانتخابات بالبحر الأحمر أي مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأول، وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، دعوة المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدًا أنها واجب وطني، مؤكدا على ضرورة تجهيز أماكن انتظار للناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم اللازم للاطقم والفرق المسؤولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة.