محافظ المنيا: لم نتلق أي بلاغات أو شكاوي من الانتخابات حتى الآن

واصلت غرفة العمليات الرئيسية، بديوان عام محافظة المنيا، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، لانتخابات مجلس النواب 2020، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لمتابعة فتح جميع اللجان ووصول القضاة، وبدء انتظام التصويت في اللجان البالغ عددها 511 مركزا انتخابيا، و1099 لجنة فرعية علي مستوي المحافظة، لاستقبال 3 مليون و482 ألفا و424 ناخبا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام سير العملية الانتخابية، وفتح جميع اللجان بالمحافظة أمام الناخبين، وترصد غرفة العمليات الرئيسية العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وجهزت بالأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة كافة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.

وأكد المحافظ أن غرفه عمليات المحافظة الرئيسية، لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية في يومها الأول؛ إذ سارت الأمور بشكل طبيعي في جميع اللجان الانتخابية.

وتتابع غرفة العمليات الفرعية، برئاسة اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد أعمالها، أعمالها في اليوم الثاني من الانتخابات، بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات على مدار الساعة.