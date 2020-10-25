تشغيل المرحلة الأولى من مزلقان المحلج بالشرقية بعد تطويره بتكلفة 4.7 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تشغيل المرحلة الأولى من أعمال تنفيذ مزلقان المحلج بمدينة أبو كبير، بعد تطويره بتكلفة إجمالية 4 مليون و700 ألف جنيه، ضمن خطة هيئة السكك الحديدية لتطويرالمزلقانات، التي تتضمن تطوير البنية الأساسية من نظم الإشارات والمزلقانات، وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات، بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وأكد محافظ الشرقية، الانتهاء من أعمال التطوير بالمرحلة الأولى بمزلقان المحلج بتكلفه مليون و700 ألف جنيه، التي شملت تطوير وتركيب البلاط الخرساني للمزلقان، وجاري استكمال الأعمال الخاصه بالكهرباء، منها أجراس وأنوار وبوابات ونظم تحكم.

وكلف المحافظ، محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، بضرورة التنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات من شأنها التأثير على استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير مزلقان المحلج، طبقا للبرنامج الزمني المحدد، مع مراعاة عوامل الأمان في خط سير القطارات.

وأوضح "الأباصيري" أنه تم تشغيل مزلقان المحلج بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تطويره، وجاري استكمال الأعمال الخاصة بالكهرباء، بتكلفه تقدر بـ3 مليون جنيه، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير المزلقان 4 مليون و700 ألف جنيها، بمعرفة هيئة السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه أصبح من أهم المزلقانات التي طورت برئاسة المركز.

ونوه محمد الأباصيري، إلى أنى هذا المزلقان، يربط بين مركز أبو كبير وعددا من المراكز، بالتوازي مع تطوير شارع مصطفى كامل لفك الاختناقات المرورية داخل المدينة، حفاظاعلى أروح المواطنين.

يذكر أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير مزلقان المحلج بمدينة أبو كبير، في شهر يونيو الماضي، وتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة، طبقا للجدول الزمني المحدد.