طوابير أمام لجان أسوان.. و"100 مليون صحة" توقع الكشف على المواطنين

قبل بدء عمل اللجان الانتخابية بنحو ساعتين، وقفت السيدات وكبار السن في طوابير طويلة أمام لجان محافظة أسوان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

وحرص الشباب المتطوع، على تنظيم صفوف الناخبين جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين الانتخابات، بينما وزّع آخرون الكمامات الطبية وزجاجات الكحول، اتباعا للإجراءات الاحترازية أمام اللجان وفق تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

انتشار واسع لحملات 100 مليون صحة لتوقيع الكشف على من أهم أكبر من 40 عاما

كما شهدت بعض لجان المحافظة، انتشارا واسعا لحملات 100 مليون صحة، التي أمر الرئيس بتنفيذها في المحافظات، للكشف على المواطنين أكبر من 40 عاما، وتوقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الناخبين ممن تخطوا هذا العمر، ضد الأمراض غير السارية، في مشهد لاقى قبولا من الناخبين أمام اللجان، وسط انتظام عملية التصويت بلجان المحافظة.

ونقل المتطوعون، الناخبين إلى اللجان عبر سيارات ميكروباص بشكل مجاني، وذلك حرصا على مشاركتهم في الاستحقاق الحالي.

مواطن: الجميع يتعاون من أجل راحة الناخب

وأعرب أحد الناخبين، عن سعادته لما رآه من تنظيم وسهولة في عملية التصويت، قائلا: "جئت لأشارك ولم أكن أتوقع كل هذا التنظيم واليسر أثناء التصويت، الجميع يتعاون من أجل راحة الناخب".

في سياق متصل، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إجراءات ماراثون إنتخابات مجلس النواب 2020 من داخل غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة يرافقه اللواء حسام نجيدة مدير إدارة نوادي بالقوات المسلحة، وبوجود أعضاء لجنة الانتخابات، إذ اطمأن على المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المختصة.

محافظ أسوان يناشد المواطنين الشرفاء بالمشاركة والتصويت في انتخابات النواب 2020

وطالب المحافظ، المواطنين الشرفاء والشباب والمرأة الأسوانية، بالنزول بكثافة للإدلاء والتعبير عن رأيهم أمام لجان الإقتراع بكل حرية وشفافية، مشيرا إلى أنّ ممارسة كل مواطن أسواني حقه الانتخابي، هو إدراك واع لقيمة صوته في اختيار المرشح المناسب، الذي سيكون قادرا على مساندة جهود المحافظة لتحقيق المطالب الجماهيرية، ودعم المشروعات الجارية والمخططة، لتكون أسوان في مقدمة المحافظات التي تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة.