حضور مبكر للناخبين أمام لجان أسوان للتصويت في "النواب"

انطلقت أعمال ثاني أيام الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في 373 لجنة فرعية على مستوى مراكز محافظة أسوان الـ5، أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، وإدفو، اليوم، حيث تأتي أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى، التي ينتهي التصويت فيها في التاسعة من مساء اليوم.

وشهد اليوم الثاني من الانتخابات، وجودا مكثفا من الناخبين أمام اللجان قبل بدء التصويت، وتصدر كبار السن والسيدات المشهد في اليوم الثاني على التوالي، حيث كانوا موجودين قرب اللجان قبل مواعيد العمل المحددة بها.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شدد على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين الجهات المعنية، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح العملية الانتخابية والظهور بشكل مشرف وراق، لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب إلى عرس ديمقراطي.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى، والتي تشمل مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي، وذلك بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر.

كما يتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، وهم إبراهيم يونس موسى رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح رمز التمساح، عبدالحميد حامد حسن رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.