القبض على "عصابة جوائز شركات المحمول" في المنيا: مبروك كسبت معانا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال النصب على المواطنين..

فقد رصدت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى إضطلاع مجموعة من العناصر الإجرامية بإرتكاب عدد من وقائع النصب تجاه بعض المواطنين عن طريق إيهامهم بفوزهم بجائزة مالية من إحدى شركات المحمول، وأن ذلك يستوجب توجههم لإحدى خدمات الدفع الإلكترونى لإستلام الجائزة وعقب ذلك يقوموا بإقناعهم بترك الهاتف المحمول مع عامل خدمات الدفع الإلكترونى، حيث يقوم أحد تلك العناصر بالتحدث معه ويطلب منه تحويل مبالغ مالية لعدة أرقام محمولة تابعه له، فضلاً عن إستحداث أسلوب جديد فى إرتكاب تلك الوقائع وذلك عن طريق طلب رقم كروت الإئتمان (فيزا كارت) حيث يقوم عقب ذلك بعمليات شراء عبر الإنترنت.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط عددٍ من المتورطين فى ذلك النشاط وهم (9 أشخاص من محافظة المنيا "ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية" وآخر محبوس فى قضية "نصب")، وعثر بحوزتهم على (56 هاتف محمول – 1426 خط محمول "منهم 150 خط مُستخدم فى إرتكاب الوقائع لشركات مختلفة والباقى مُعد للإستخدام فى الوقائع الجديدة" – 10 ماكينات فورى كمبيوتر – 3 لاب توب – مبلغ مالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط باقى المتورطين فى التشكيل العصابى المشار إليه.