ضبط تشكيل عصابي يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان من ضبط 3 أشخاص، من بينهم مسجلان خطر، لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر، والاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين من مسكن أحدهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتلقت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في تصنيع الأسلحة النارية، بعد اتخاذ مسكن أحدهم ورشة لتصنيع الأسلحة، والاتجار في المواد المخدرة.

وبعد التنسيق بين إدارة الأمن العام والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات، تمت مداهمة المنزل المستهدف، حيث تم ضبط 12 طبنجة، و20 طلقة نارية "مصنوعة"، وكمية من مخدر "الحشيش"، وكمية من أجزاء وأدوات التصنيع، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وسيارة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهواتف لسهولة الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل عملية التنقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق.

من جانب آخر، أصدرت مديرية أمن أسوان بياناً بمجهودها اليومي في مجالات تنفيذ الأحكام وضبط المتهمين بقضايا حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية والآلية، وكذلك ضبط القضايا التموينية ومخالفات المرور بدوائر المحافظة، حيث تضمن البيان أن رجال إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان نفذوا عدة حملات، اليوم السبت، بالمراكز الـ5 في محافظة أسوان، دراو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو، بالإضافة إلى مركز أسوان.

وتمكن رجال مباحث المديرية، بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، من ضبط اثنين من المتهمين، وبحوزتهما سلاح ناري وكمية من مخدر "البانجو"، تزن 1 كيلوجرام.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تمكن رجال إدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية من تنفيذ 626 حكماً على النحو التالي، 121 حكم حبس جزئي، و17 حكم حبس مستأنف، و353 حكم غرامات، و134 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تمكن رجال مباحث التموين من ضبط 6 قضايا مخالفات مخابز بلدية، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية.