الأمين العام لـ"الشيوخ": الانتهاء من اللائحة الداخلية لغرفة البرلمان الثانية خلال 30 يوماً.. والمواطن سيشعر بفاعلية المجلس مع بداية مناقشاته

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الغرفة الثانية للبرلمان ستكون دائماً يد العون للحياة النيابية فى مصر، لا سيما فى ظل الكفاءات والعناصر التى يضمها مجلس الشيوخ، وفى مقدمتها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس. وأشار فى حواره مع «الوطن» عقب صدور قرار من هيئة مكتب المجلس بتعيينه أميناً عاماً لمجلس الشيوخ، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد انعقاد جلسات اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لافتاً إلى أن الأمانة العامة للمجلس قدمت مقترحاً مبدئياً لها وتم الاعتماد فيه على القانون المنظم لعمل الغرفة التشريعية للبرلمان رقم 141 لسنة 2020، وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كما تم الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الملغى.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى عمل الغرفة الثانية للبرلمان عقب صدور قرار من هيئة مكتب المجلس بتعيينك أميناً عاماً لمجلس الشيوخ؟

- عقب انتهاء الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ، الأحد الماضى، التى جرى فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، حرص المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على إصدار قرار تعيينى فى نفس اليوم عقب انتهاء الجلسة العامة، لاستكمال الهيكل الخاص بتنظيم العمل داخل المجلس، وبصراحة أنا سعيد بالعمل وسط قامات وكفاءات وخبرات فى جميع المجالات سواء التشريعية أو القضائية أو الاقتصادية أو الحياة السياسية، بما يثرى العمل والحياة النيابية، وأراهن أن المواطن المصرى سيشعر بحيوية وفاعلية هذه الغرفة مع انعقادها بشكل دائم وبداية المناقشات، لا سيما عقب الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية لغرفة مجلس الشيوخ.

متى ستبدأ اللجنة الخاصة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ؟

- هيئة مكتب المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أصدرت قراراً بتشكيل اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة الداخلية التى تضم فى عضويتها 30 نائباً، وستبدأ اللجنة عملها اليوم الأحد فى تمام الساعة الثانية ظهراً، وستستمر بموجب القرار الصادر من هيئة مكتب المجلس لمدة 30 يوماً، وعقب الانتهاء من إعدادها ستتم مناقشتها فى جلسات مجلس الشيوخ، ثم عرضها على مجلس النواب، لتصدر بقانون، كما الحال فى القانون المنظم للائحة الداخلية لمجلس النواب.

ماذا عن مشروع اللائحة الداخلية المبدئى الذى أعدته الأمانة العامة؟

- أعددنا بالفعل مشروعاً مبدئياً للائحة الداخلية سيتم عرضه فى اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم، وتم الاعتماد فيه على القانون المنظم لعمل مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وكذلك قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فضلاً عن الاطلاع على اللائحة الخاصة بمجلس الشورى الملغى، وبالمناسبة هو عمل اجتهادى الهدف من إعداده تسهيل المهام أمام أعضاء اللجنة، التى لها الحق فى النهاية فى إعداد مشروعها المتكامل الذى سيعرض فى الجلسة العامة.

الخدمة والعمل الوطني

أنا رجل قضاء أعمل ليلاً ونهاراً، والعمل الوطنى وخدمة الوطن فى أى مكان هو مبدئى فى الحياة، وكنت حريصاً قبل انعقاد الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ على إتمام كافة الإجراءات لإخراج هذا المشهد بشكل يليق بالدولة المصرية والمؤسسة التشريعية أمام العالم.