متابع دولي: انتخابات البرلمان جرت بشكل منتظم واحترافي في يومها الأول

قال ألكسندر فيجن رئيس منظمة زيموس الحقوقية الدولية، إنه تابع كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية لمجلس النواب اليوم، مثل التصويت والتأمين والإشراف، ولاحظ أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم واحترافي.

وأضاف فيجن، خلال تصريحات ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة "dmc": "لدينا 50 سؤالًا لنجيب عليها، إنه تقييم دقيق، ربما يمكنني أن أذكر لك بعض هذه الأسئلة، على سبيل المثال، لديّ سؤال عن طريقة إدارة مراكز الاقتراع".

وتابع: "لدينا سؤال آخر حول هناك قاض وسكرتير في مركز الاقتراع، وهذا كان موجودًا بالطبع، وكان هناك العديد من المشرفين يتابعون العملية الانتخابية، وذلك بعدد كافي للغاية، وأنا لاحظت وجود 6 مشرفين في لجنة واحدة".

وواصل: "في فرنسا نشهد انتخابات فقيرة، بسبب أزمة كورونا، وأنتم في مصر اتخذتم القرار بالاستمرار، لتحافظوا على العملية الانتخابية، ولكي تستمروا فيها، وأعتقد أنه قرار قوي وصائب وصعب".

وتفقد محمود توفيق وزير الداخلية، أعمال تأمين سير العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، وأطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات إنتخابات مجلس النواب.

وتواصل الوزير، مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

ووجه بضرورة التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية، والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية، وتذليل كل العقبات التي تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كل المواقف الطارئة.

وكانت مركز الاقتراع، فتحت أبوابها صباح اليوم، أمام أكثر من 33 مليون ناخب في 14 محافظة، لاختيار مرشحيهم في المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية، والتي تستمر يومين.

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وهما الدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد، تضم 11 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، ومخصص لها 100 مقعد، والدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ومخصص لها 42 مقعدا.