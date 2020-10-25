صور.. محافظ مطروح يتفقد لجان التصويت بانتخابات النواب

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صباح اليوم الأحد، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخاب في المواعيد المقررة للانتخابات في اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى بمحافظة مطروح، ضمن محافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، في 139 مركزا انتخابيا و165 لجنة فرعية، بإجمالي عدد الناخبين 301,763 ناخبا، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد وممثلي جميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

واطمأن المحافظ على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أية معوقات، وبدء توافد الناخبين على اللجان مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، ورش وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين مع إلزام الناخبين بارتداء الكمامة الطبية حرصا على سلامة الجميع.

وأشار محافظ مطروح إلى أن العملية الانتخابية بالمحافظة سارت في يومها الأول بشكل طبيعي داخل اللجان، ولم تتلق الغرفة أي بلاغات أو تجاوزات، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات، مشيرا إلى استمرار رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدءا من أمس وعلى مدار يومين وحتى نهاية العملية الانتخابية.

ودعا محافظ مطروح المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن، مشيدا بوعي المواطن المطروحي والإقبال المتزايد على التصويت باللجان بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن التصويت مستمر أمام المواطنين حتى الساعة التاسعة مساء مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته، مع التأكيد على الحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .

وتفقد شعيب، بعض اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك لمتابعة انتظام أعمال اللجان لاستقبال الناخبين، وعدم وجود أي معوقات، حيث زار المحافظ لجنة مجمع أبو بكر الصديق ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية باللجان، والتأكد من توفير كافة الأجواء المناسبة من استراحات ومظلات لانتظار الناخبين أمام اللجان، مع التيسير على المرضى وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأشاد المحافظ بالإقبال المتزايد من قبل المواطنين بالمحافظة على اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري.