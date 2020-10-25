حملة لتوعية الناخبين بمبادرة "100 مليون صحة" أمام لجان مطروح

نظمت مديرية الصحة والسكان بمطروح من أمام اللجان الانتخابية صباح اليوم الأحد، حملة لتوعية الناخبين بمبادرة 100 مليون صحة، لتكثيف نشر الوعى الصحى وأهميته، بتوجيهات الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزاره الصحه بمطروح والدكتور محمد على المتولى وكيل المديرية، وأحمد مصطفى نبوى مدير الإعلام والتثقيف الصحى بمطروح.

وشرح ممثلي الصحة، للمواطنين أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى أمين هيبة بمنطقة الكيلو 7، في إطار مبادرة "100 مليون صحة" التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاقها، أهمية الكشف المبكر للاعتلال الكلوى، واستعرض أسباب الاعتلال وأعراضه.

وأوضحوا الأعراض الجديدة للموجة الثانية "كوفيد - 19"، وأهميه الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكيفية الدعم النفسى للمريض المصاب وتأثير الصحة النفسية على الإنسان، وأهمية التغذية السليمة وأساليبها.

ويتنافس فى الدائرة الأولى بمطروح التى تضم مدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم 10 مرشحين، بينما يتنافس فى الدائرة الثانية التى تضم الحمام والعلمين والضبعة وسيوة 17 مرشحا، على مقعد واحد فردى فى كل دائرة، فيما يتنافس على القائمة 4 مرشحين من قائمتين القائمة الوطنية، وقائمة نداء وطن.

يذكر أن محافظة مطروح، جهزت 139 مركزا انتخابيا، بإجمالى 165 لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، واتخذت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين اللجان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح، وبلغ عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الإنتخابية بالمحافظة 301763 ناخبا.