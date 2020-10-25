كثافة تصويتية بمدن سوهاج في ثاني أيام اقتراع "النواب"

شهدت أغلب لجان محافظة سوهاج، البالغ عددها 1081 لجنة انتخابية مشاركة كبيرة في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب، خاصة في المدن، وبلغت نسبة التصويت 12.6% بحسب الإحصاءات غير الرسمية.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها لليوم الثاني لاستقبال الناخبين، البالغ عددهم 3 مليون و 74 ألف و205 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركز انتخابي، ويتنافس في انتخابات النواب بسوهاج، 199 مرشحا، على 14 مقعدا داخل 8 دوائر انتخابية في النظام الفردي.

تصدر كبار السن والسيدات المشهد في اليوم الثاني للانتخابات، وحرصوا على الحضور مبكرًا للإدلاء بأصواتهم، ولم تشهد عملية فتح اللجان أي تأخير، حيث انتظم القضاة في المواعيد المحددة.

وحرصت القيادات الأمنية على رأسها اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بتفقد المقرات الانتخابية وتأمينها منذ السادسة صباحًا، للتأكد من جاهزيتها أمام المواطنين.

كما تواجد رؤساء المدن والقري، ومديري وحدات الأزمات والمتابعة في اللجان الانتخابية لإزالة أية معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

من جانبه ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لليوم الثاني على التوالي غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير الانتخابات، معلنًا عن فتح جميع اللجان الفرعية، وانتظام عملية الاقتراع.

يذكر أن محافظة سوهاج مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم اول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والدائرة الثانية بمدينة أخميم وتضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة" ومخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الخامسة ومقرها، جرجا وتضم "جرجا، العسيرات" ومخصص لها مقعدين، والدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد، والدائرة السابعة، ومقرها البينا، ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.