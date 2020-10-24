أخبار البنوك.. نصائح وإرشادات للعملاء قبل التقديم على قرض من البنك

يلجأ الكثير من المواطنين في الكثير من الأحيان، إلى عمليات الاقتراض من البنوك لسد احتياجاتهم من المصروفات التي تزيد بشكل مستمر، خاصة في حال المصروفات المدرسية أو في حال شراء سيارة أو في حالات الاقتراض من أجل أداء الحج أو العمرة أو غير ذلك.

وفي هذا الصدد تقدم "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها بشكل يومي للمتابعين والقراء، بعض النصائح للعملاء قبل الإقبال على الاقتراض وفقًا للدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي وأستاذ التمويل بجامعة القاهرة.

نصائح قبل الاقتراض

- اقترض المبلغ المالي الذي تحتاجه فقط، حتى لا يزيد العبء المالي دون هدف.

- يجب التأكد جيدًا أنّك ستقوم بأداء القرض وفقًا للإطار الزمني المحدد له، والذي يتم تحديده من قِبل البنك الذي تتعامل معه.

- يراعى قبل الاقتراض أن تتأكد جيدًا من الرسوم الإدارية وجميع المصروفات المُتعلقة بالقرض قبل حصولك عليه.

- على العميل أن يتأكد من أنّ القرض الذي سيحصل عليه سيتم وضعه في أصول من شأنها أن تنمو في المستقبل.

- قبل الإقدام على الاقتراض من أي بنك، قارن بين عروض البنوك المختلفة لتحصل على القرض الذي يلائم احتياجاتك تمامًا.

- كُن ملمًا بكل المعلومات والشروط والأحكام المتعلقة بالقرض منذ البداية.

- أفصل المستحقات الشهرية الخاصة بالقرض عن مصروفاتك الشهرية الأخرى منذ بداية الشهر.

- عليك أن تحصل دائمًا على جدول السداد الزمني من البنك والحفاظ عليه جيدًا.

- قم بتتبع المبلغ الذي تدفعه في الأساس مع الفائدة في كل شهر.

- عليك أن تقوم بتحديد الطريقة والموعد المناسب لسداد القسط لتجنب غرامة التأخير.

- إذا أردت يومًا أن تقوم بالسداد المُعجل للقرض، قم بمعرفة الخطوات الكاملة لطريقة السداد.

الفرق بين القرض العادي والقرض الإسلامي

وأكد الخبير المصرفي أن الفرق الجوهري بين منتجات البنوك العادية والمنتجات الإسلامية، أنّ المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية لا تقوم بتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لاعتمادها على أنّ المستقبل في علم الغيب لذا لا يمكن معه تحديد سعر معين لنسبة الفائدة على القروض.

وأوضح أنّ القروض بشكل أساسي عبارة عن مبلغ من المال يقدم للأفراد أو الشركات، مقابل مجموعة من الضمانات إلى الجهة المانحة للقرض، وفيها يجب التّحقق من طبيعة الدخل الشخصي للفرد أو الشركة، وأي إثبات مالي لقيمة أصول غير متداولة.