جيف بريدجز وشوارزنيجر جمعهما فيلم عام 1976.. وأصابهما المرض في 2020

في بدايتهما، جمعهما فيلم Stay Hungry عام 1976، كان كل منهما يشق طريقه نحو النجومية، يعافر من أجل النجاح في عالم هوليود، كان سن جيف بريدجز وقتها 27 عاما، بينما أرنولد شوارزنيجر يبلغ 29 .

الفيلم أخرجه بوب ريفلسون، وحصد عنه أرنولد شوارزنيجر جائزة جولدن جلوب في فئة "أفضل تمثيل لأول مرة بفيلم سينمائي".

لينطلق بعدها الممثلان في المشاركة بأفلام جماهيرية، حيث قدم جيف بريدجز دور البطولة في فيلم كينج كونج في نفس العام، بينما شارك "أرنولد" في بطولة فيلم The villain، بجانب الممثل الكبير الراحل كيرك دوجلاس.

بعدها حقق "أرنولد" و"جيف" شعبية واسعة على مدار سنوت، ليأتي عام 2020 بصدماته على جماهيرهما، فـ "جيف" أعلن عن إصابته بسرطان بسرطان الغدد الليمفاوية منذ عدة أيام، وأنه بدأ رحلة علاجه.

أما الممثل أرنولد شوارزنيجر، خضع لعملية قلب في إحدى العيادات بمدينة كليفلاند التابعة لولاية أوهايو بأمريك، ونشر بطل أفلام الحركة، صور عبر موقع "تويتر"، ووجه الشكر لكل طاقم العمل بالمستشفى.

والممثل جيف بريدجز، 71 عاما، ولد 4 ديسمبر 1949 في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بأمريكا، وهو ابن الممثل لويد بريدجز، وظهر في بعض الأحيان مع والده في مسلسله التلفزيوني Sea Hunt عام 1958 وهو في سن الرابعة عشرة.

شارك "جيف" كممثل في 90 عملا، وقبل إعلان مرضه كان يصور المسلسل التلفزيوني القصير The Old Man.

وخلال مشواره الفني ترشح "جيف" للكثير من الجوائز، بينها 7 ترشيحات أوسكار، وحصدها مرة عام 2010، عن دوره الرئيسي في فيلم Crazy Heart، والذي أخرجه سكوت كوبر.

وترشح جيف بريدجز لجولدن جلوب 5 مرات وحصدها مرة عام 2010، كما قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه عام 2019.

أما أرنولد شوارزنيجر، ممثل له شعبية واسعة، ولد 30 يوليو 1947، في النمسا، اهتم بشدة من صغره باللياقة البدنية ورياضة كمال الأجسام، وتنافس في العديد من المسابقات الصغيرة في أوروبا، وهاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1968 في سن الحادية والعشرين.

حصد "شوارزنيجر جائزة جولدن جلوب مرة، وترشح لها مرة أخرى عام 1995، عن دوره في فيلم Junior.

وكرمته أكاديمية الخيال العلمي وأفلام الرعب، بالولايات المتحدة الأمريكية، بإهدائه جائزة الحياة المهنية، عن مجمل أعماله في صناعة الترفيه، بالإضافة لحصده عدد من الجوائز الأخرى.

آخر مشاركة لأرنولد شوارزنيجر، كانت في مسلسل، Superhero Kindergarten العام الجاري، وفي عام 2019، شارك في أفلام Terminator: Dark Fate، وIron Mask