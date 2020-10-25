نائب محافظ الإسكندرية تدلي بصوتها بانتخابات النواب: الكل لازم يشارك

أدلت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوتها فى انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنتها بمدرسة عباس الأعصر الابتدائية التابعة لإدارة وسط التعليمية، مؤكدة على جهود جميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة المستمرة لانتظام العملية الانتخابية في يومها الثاني.

واطمأنت عازر خلال جولتها علي عدد من اللجان الانتخابية، وتم التأكيد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الناخبين وتنظيم وتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم، وكذلك توافر وسائل الراحة داخل وخارج اللجان.

كما وجهت الشكر لجميع القائمين على العملية الإنتخابية علي المجهود المبذول في التنظيم والتأمين، مناشدة جموع المواطنين بضرورة حرصهم علي المشاركة بالإدلاء بأصواتهم.