إقبال نسائي على اللجان الانتخابية بالعمرانية.. وخمسينية: انزلوا خدوا حقكم

تواصل اللجان الانتخابية في منطقة العمرانية بالجيزة، استقبال الناخبين خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، حيث سيطرت مشاهد التوافد النسائي على اللجان في العمرانية الشرقية.

وقالت إيزيس أنور سمعان مدير عام بالمعاش، إنها تحرص على المشاركة في الانتخابات لأنه حقها، ولأن البلد تحتاج لكل مواطن إيجابي يشارك في تقرير مصير وطنه، حيث ذهبت إلى مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية، لتدلي بصوتها ووجدت الجميع يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

إيزيس: الانتخابات والالتزام بالإجراءات حاجة تشرف

وتابعت "إيزيس" خلال حديثها لـ"الوطن"، في أثناء إدلائها بصوتها في مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية، أن اليوم هو الأخير بالتصويت وعلى كل من لم يدلي بصوته حتى الآن النزول للتصويت واختيار المرشح الذي يمثله، مؤكدة أنها تحث كل من حولها على المشاركة في الانتخابات.

"التصويت دا حق انزلوا خدوا حقكم"، هكذا قالت فدوى جمال سيدة خمسينية، ورغم أنها تجد صعوبة في المشي إلا أنها تتكئ على عصا في سيرها، لكنها تحرص على أداء الحق الدستوري بالتصويت في الانتخابات البرلمانية .

وتتابع فدوى لـ"الوطن"، في أثناء إدلائها بصوتها في مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، أنها لم تفوت أي انتخابات منذ شبابها، مؤكدة أن الإنسان يجب أن يكون إيجابيا ويبدأ بنفسه، مشددة على أن صوتها الانتخابي سيجعلها تحدد مصير البلد، وهو ما يحدث منذ اختيار الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية.

وبدأ التوافد على لجان شارع مجمع المدارس بالعمرانية، منذ صباح اليوم الثاني للتصويت في انتخابات مجلس النواب، وحرص المواطنين على التصويت من بداية الساعات الأولى، بمدرستي أحمد عرابي ثانوية بنات وأحمد زويل الرسمية للغات، كما وضع الأمن حواجز لضبط العملية الانتخابية على ناصيتي الشارع لتنظيم الدخول والخروج.

وكانت العملية الانتخابية لمحافظات المرحلة الأولى، وعددها 14 محافظة، انطلقت أمس لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة، للحفاظ على سلامة أطراف العملية الانتخابية.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الخط الساخن رقم 19826، لاستقبال الاستفسارات والشكاوى كافة، المتعلقة بالعملية الانتخابية.