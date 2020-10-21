"تموين الأقصر" يضبط نصف طن لحوم ومواد غذائية فاسدة

قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات المحافظ المستشار مصطفى ألهم، مر رجال الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز البلدية، ما أسفر عن ضبط نصف طن لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأضاف وكيل التموين بالأقصر، أنه نجحت تلك الحملات في ضبط 21 كرتونة بطاطس جرين فارم، بكل منها عدد 10 أكياس، زنة الواحد كيلو جرام، و19 كرتونة أجنحة دجاج نوع اكسترا، بكل منها 16 كيس، زنة الواحد 600 جرام، و22 علبة تشيكن بانية، زنة العلبة 350 جرام، و6 أطباق أوراك دجاج، من نوع كوكو، زنة الواحد 800 جرام، و6 كيس دجاج متبل، زنة الكيس واحد كيلو جرام، وتحرر المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة.

وقاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملة تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بالمحافظة، بمشاركة عبدالرازق الصافي، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والمفتشين، بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والمحافظ المستشار مصطفى ألهم، بمواصلة الحملات التموينية بالأسواق وبدالي التموين يوميا.

وأسفرت جهود الحملات، عن ضبط نصف طن فول تمويني منتهي الصلاحية قبل البيع في الأسواق، وتحرر 9 محاضر للبدالين التموينيين غيرالملتزمين بالإعلان عن الأسعار ومواعيد العمل، ووصول المقررات التموينية، وعرضت على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

كما شن قسم مباحث التموين بمحافظة الأقصر، العديد من الحملات التفتيشية على المحال التجارية، خلال شهر سبتمبر الماضى، أسفرت عن تحرير 462 قضية متنوعة، تتضمن 7 قضايا سلع منتهية الصلاحية، بواقع 630 كيلو مضبوطات متنوعة، و277 عدم الإعلان عن الأسعار، و23 تراخيص، و68 شهادات صحية، و17 تجميع دقيق بلدي مدعم بإجمالي 3.100 طن، و7 مضبوطات بدون فواتير، و15 عدم ممارسة نشاط، و12 ذبح خارج السلخانة، و3 تجميع سكر تمويني بإجمالي 1360 كيلو، وقضية غش تجاري، و18 تقرير مخالفة مخابز بلدية، و12 قضية حيازة سجائر بدون فواتير، و2 قضية بيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي.