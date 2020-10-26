حظك اليوم الاثنين 26-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يرتبط علم الأبراج بعلم الفلك ارتباطًا وثيقًا، حيث ينقسم إلى 12 برجًا لكل برج صفاته التي يختلف بها عن غيره، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بانخفاض طاقتك ومن المهم أن ترتب أولوياتك ولا تبعثر جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة، لكن لا ترفض التعاون مع الغير.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع أو أعمال محددة تستطيع إنجازها ببساطة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. قد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في إصلاح أمور والوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون متحفظا ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة واصبر ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصاحك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحافظ على استقرارك المادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لتنمية أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. أنت اليوم قادرعلى إصلاح علاقتك بمن تحب وتقتنص المتع المتاحة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ قليلا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرّد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركّز في كل نشاط تقوم به وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك حول هدف واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

عاطفيا واجتماعيا: تؤثر في الآخرين وتنجح اليوم في أن تحقق ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ويوافق تاريخ ميلادها 30 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بالحماس والطاقة وتزدهر حياتك العملية ويطلب الجميع وجودك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك وأن تقاوم محاولات إرباكك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ما يتسبب في نزاع أو خلاف، وعليك اليوم أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة وتحرك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل المال والوضع الفلكي يدفعك اليوم لمتابعة مسائل مهنية أو مادية فقط عليك أن تضاعف تركيزك واعتن بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تخلق أجواءً نشيطة ويجمعك ذلك بمن يشبهونك، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك اليوم ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، فقط احذر المغامرات الجريئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.