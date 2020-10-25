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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 25-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:06 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو لا يحب الرتابة ولا الروتين، وهذا السبب في أنه يبذل جهودًا كبيرة للتفكير خارج الصندوق، والقيام بأعمال مبتكرة ومبدعة.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباءً.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، يمكنك اليوم أن تكون مؤثرًا ومقنعًا جدًا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

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