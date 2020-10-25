حظك اليوم الأحد 25-10-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

قد يهاب الكثير التعامل مع مولود برج العقرب كونه يتمتع بالغموض الشديد، فضًلا عن أنه برج من الصعب أن يثق في أحد بسهولة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر ما زال معاكسا والمغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.