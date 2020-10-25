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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 25-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:06 ص | الأحد 25 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

مولود برج القوس يهوى المخاطر، لا يهاب التجربة مهما كانت خطيرة، فهو مجازف جسور إلى حد بعيد، وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والإنجاز والقيام بمفاوضات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وتعرف كيف تحقق شهرة وتحصل على التقدير.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

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