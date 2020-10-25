حظك اليوم الأحد 25-10-2020 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج الحوت بعشقهم للخيال والفن والإبداع، وهي من أبرز مميزاته.

وتقدم "الوطن" خدمة حظك اليوم لبرج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تتوارى عن الأنظار ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تستسلم للهموم وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.