رئيس لجنة انتخابات أسيوط: لم نتلق أي شكاوى حتى الآن

تفقد المستشار أسامة السمان رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ورئيس لجنة المتابعة على انتخابات مجلس النواب بأسيوط، اليوم الأحد، عددًا من مقار اللجان الانتخابية لمتابعة سير عملية الاقتراع، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.

وتفقد "السمان" لجان مدرسة عصمت عفيفي وبدر للغات والشهيد أحمد فايز الثانوية بنات وطه حنفي الابتدائية وخديجة يوسف الثانوية بنات.

وأكد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسيوط، أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات، موضحًا أن اللجنة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا، سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة، متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزًا إداريًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، حيث تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

جدير بالذكر أن 163 مرشحًا يخوضون الانتخابات على 12 مقعدًا فرديًا بـ4 دوائر بالإضافة إلى قائمتين بمحافظة أسيوط.