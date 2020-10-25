بأسعار رمزية.. سائقو الـ"توك توك" ينقلون كبار السن للجان بالأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، قيام مجموعات من سائقي "التوكتوك" بعدة مناطق بالمركز بنقل الناخبين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لاختيار المرشحين في الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إسنا.

وعمد سائقو المركبات الصغيرة إلى نقل كبار السن والسيدات بأسعار رمزية للجان الانتخابية من جهة، والعمل من جهة أخرى على حشد الناخبين لرفع نسب التصويت في الدائرة والتى تخطت حاجز 12.8% من إجمالى الناخبين بالدائرة.

وعلل السائقون سبب مشاركتهم في العملية الانتخابية بهذا الشكل لنقل الناخبين للجان المخصصة بالإدلاء بالأصوات نتيجة عدم توافر وسائل المواصلات لنقل الناخبين بجانب وجود أعداد كبيرة من كبار السن والسيدات يرغبوا في المشاركة فكان لزاما علينا المشاركة في هذا اليوم ونقل الناخبين من القرى البعيدة للجان الانتخابات.

وشهدت محافظة الأقصر إقبالا كثيفا من السيدات بعدد من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من الجولة الأولى بانتخابات مجلس النواب بالأقصر وسط إجراءات أمينة مشددة وحرص رجال الأمن على تقديم العون والمساعدة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين سواء لكبار السن أو السيدات أو ذوي القدرات الخاصة.

ورصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من مدارس مراكز القرنة وأرمنت وإسنا، حضور مكثف من السيدات وكبار السن من الساعات الأولى لفتح اللجان، وحرص الأهالي على اصطحاب أبنائهم لمشاهدة عملية التصويت وتحفيز الوعي لديهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وشددت قوات الأمن على جاهزيتها مع ازدياد كثافة التصويت ومعاونة كبار السن وضمان عدم وجود مخالفات أو خروقات تؤثر على عملية التصويت وإرادة الناخب في اختيار المرشح المناسب له.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت الجولة الأولى منها في الداخل أمس السبت، وتستمر حتى مساء اليوم الأحد، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.