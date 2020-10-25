قبل إعلان نتيجة المزايدة.. الثروة المعدنية توضح طرق تقييم عروض الشركات

قالت الهيئة العامة للثروة المعدنية، إن معايير تقييم العروض الخاصة بمزايدة البحث والتنقيب عن الذهب، يوضح السبل التي على أساسها سيتم اختيار الشركات التي ستعمل في الصحراء الشرقية.

وأضافت، أن نظام تقييم العطاءات يهتم بجميع الجوانب الفنية والمالية للعطاء المقدم، حيث يقوم الراغب في الفوز بالمزايدة بتقديم وثائق تثبت أن لديه الخبرة الفنية والقدرة المالية للقيام ببرنامج بحث ناجح على مدار عامين، كما يهتم نظام النقاط بمعايير الخبرة الفنية لفريق العمل، وأيضا خبرته في إدارة امتياز البحث والاستغلال للخام، وكذلك قدرته على تمويل برنامج البحث.

ومن أبرز الشروط الواجب توافرها للمتقدم في المزايدة أن يكون لدى الشركة خبرة أكثر من 10سنوات في مجال البحث واستغلال الخامات بمناطق مرخصة، وأكثر من 100عام من الخبرة التراكمية وتكون ذات الصلة في استغلال والبحث في مجال التعدين من قبل أعضاء فريق العمل بالشركة، على أن يكون لديه احتياطي خام الذهب الثابتة بأكثر من 10 مليون أوقية ويزيد إنتاجه السنوي خلال عام 2019 عن 500 ألف أوقية.

وأغلقت الثروة المعدنية أبواب التقدم للمزايدة يوم 15 سبتمبر الماضي، بعد أن استمرت لمدة 6 أشهر منذ مارس وحتى سبتمبر.

وكان صرح مصدر مسؤول بقطاع الثروة المعدنية في وقت سابق، بأن هناك ما يقرب من 10 شركات عالمية حتى الآن تقدمت للحصول على البيانات الخاصة بالمناطق التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية في المزايدة العالمية الأولى للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الحصول على البيانات الخاصة بالمناطق، يعد شرط أساسي للمشاركة في المزايدة والتقدم فيها.

وأشار إلى أنه ليس من الضروري الحصول على البيانات من خلال التقدم في المزايدة، حيث أن هذه البيانات يتم دراستها من قبل الشركات لتحديد إمكانية المشاركه من عدمه.

ومن جانبه أكّد مصدر في شركة "لامانشا للتعدين" والتي يرأسها رجل الأعمال نجيب ساويرس، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أن الشركة ستتقدم للمشاركة في المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب من خلال شركة "Altus" المدرجة في البورصة الكندية والتي يمتلك ساويرس فيها حصة حاكمة.