تنسيقية شباب الأحزاب: مشاركة إيجابية من السيدات والشباب في الانتخابات

قالت شيماء عبد الإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 1500 متابعا، رصدوا العملية الانتخابية اليوم وأمس، على مستوى المحافظات التي تجرى فيها الانتخابات في المرحلة الأولى.

وأضافت شيماء في مؤتمر صحفي لغرفة عمليات التنسيقية، إنه تم رصد مشاركة واسعة من جانب المرأة، وأيضا الشباب، ووجهت التحية للمحافظات الحدودية، ومنها أهالي حلايب وشلاتين، نظرا لمشاركتهم الإيجابية والمكثفة.

وتابعت: "رغم درجة الحراراة المرتفعة في المحافظات الحدودية وابتعاد اللجان، إلا أن الأهالي شاركوا بإقبال وبصورة مشرفة" .

وكانت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت في بداية اليوم، أنها بدأت أعمال الرصد والمتابعة لليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الأولى في الداخل أمس السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانعقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ أمس السبت، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها في المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

وتنافس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الانتخابات المقررة على مستوى الجمهورية، حيث تضم القائمة الوطنية من أجل مصر 26 مرشحا من أعضاء التنسيقية، فضلا عن 6 مرشحين يخوضون السباق الانتخابي على 6 مقاعد بنظام الفردي.

وكانت التنسيقة، عقدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض المشهد الانتخابي بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن لجان الانتخابات فتحت أبوابها أمام الناخبين مع بداية التصويت في التاسعة صباحاً، موضحاً أن السيدات تصدّرن الساعات الأولى من المشهد الانتخابي وتوقع زيادة إقبال الرجال خلال الساعات المقبلة.

وأضاف "نجاتي"، خلال كلمته في مؤتمر غرفة العمليات المركزية للتنسيقة، أنه لم يتم رصد مخالفات انتخابية حتى الآن، موجهًا التحية إلى المواطنين في حلاليب وشلاتين قائلاً: "رصدنا إقبالاً كبيراً في حلاليب وشلاتين على اللجان وكل التحية لأهلنا هناك"

وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الأولى في الداخل اليوم السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يومَي 24 و25 أكتوبر الجاري، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها في المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس".

وتنافس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الانتخابات المقررة على مستوى الجمهورية، حيث تضم القائمة الوطنية من أجل مصر 26 مرشحًا من أعضاء التنسيقية، فضلًا عن 6 مرشحين يخوضون السباق الانتخابي على 6 مقاعد بنظام الفردي.

يُذكر أن عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر في الداخل.