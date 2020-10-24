تنسيقية شباب الأحزاب: مشاركة كثيفة من الناخبين في حلايب وشلاتين

عقدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان آخر تطورات ومستجدات العملية الانتخابية، خلال اليوم الأول لانتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب.

وأعلنت في مؤتمر صحفي، أنها رصدت مشاركة كثيفة من الناخبين في حلايب وشلاتين، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

وأضافت لجنة المتابعة داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مؤتمر صحفي لها، اليوم السبت، أنها لم ترصد أي مخالفات في محافظة سوهاج، وبني سويف، والإسكندرية، وأسيوط، وأسوان، والبحيرة، ومطروح.

وأشارت إلى أنها رصدت وجود لمندوبي الناخبين في محافظة أسوان، بالإضافة إلى وجود بعثة دولية تتابع الانتخابات في نفس المحافظة.

وأكدت، أنها رصدت تصدر السيدات للمشهد الانتخابي في محافظة أسيوط، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الرجال عادة في هذه المحافظة، يذهبون للانتخابات بعد ساعات الراحة.

وتفقد محمود توفيق - وزير الداخلية، أعمال تأمين سير العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، وأطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات إنتخابات مجلس النواب.

وتواصل الوزير، مع عدد من مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وأشاد بما لمسه من انضباط ودقة فى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية.

ووجه بضرورة التواجد الميداني لكل المستويات الإشرافية، والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية، وتذليل كل العقبات التي تواجه الناخبين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم، والتعامل الفوري والحاسم مع كل المواقف الطارئة.