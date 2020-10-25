ارتفاع معدلات الإقبال على اللجان الانتخابية بأسيوط

تشهد لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط، ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإقبال من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب.

واحتشد العشرات أمام مقرات اللجان المختلفة، وسط تشديدات أمنية مكثفة، وتمركزات أمنية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن غرفة عمليات الحزب، رصدت إقبالاً كثيفاً على اللجان الانتخابية، خاصة بعد خروج الموظفين من عملهم، وتم توفير كميات كبيرة من الكمامات والمواد الكحولية للناخبين، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل فرضت قوات أمن أسيوط، طوقاً أمنياً في محيط اللجان، وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع التأكيد على الناخبين، بعدم الدخول بدون ارتداء كمامات، فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب يدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.