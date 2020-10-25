"الراي ديالي".. "أمينوكس" يستعد لطرح ميني ألبوم جديد

يستعد الفنان المغربي أمين التمري، الملقب بـ "أمينوكس" لإصدار ميني ألبوم يحمل عنوان "الراي ديالي"، من المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، من إنتاج "أمينوكس" و توزيع رقمي لشركة "سوني ميوزك إنترتيمنت" الشرق الأوسط.

ونشر "أمينوكس" بوستر الألبوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقا عليه " كيف واعدتكم اليوم كشفت على اسم الميني الألبوم".

ويتضمن الألبوم 4 أغاني من كلمات وألحان "أمينوكس"، وتوزيع موسيقي كل من يونس الجحفاوي، أتوميك و فيبيانو، حيث تحمل الأغاني مزيجا موسيقيا بين هوية موسيقى الراي وتجارب مختلفة بطابع الذي عرف به "أمينوكس"لدى الجمهور.

ومن المقرر أن تطرح أغاني الألبوم تباعا مابين 4 و7 نوفمبر المقبل، حيث يتضمن ديو غنائي رفقة الفنانة ناج بعنوان "ماما ديالي" حول موضوع الأم.

يشار إلى أن آخر أعمال "أمينوكس" أغنية "موناليزا" من كلماته وألحانه وتوزيع يونس الجحفاوي، بالإضافة إلى أغنية مشتركة مع مغني الراب حليوة بعنوان "ساندريلا".

يذكر أن الفنان المغربي أمين التمري، الملقب بـ‘‘أمينوكس‘‘ ظهر بفيديو كليب الأغنية الرسمية لـ''منتدى شباب العالم'' عام 2018 وحملت عنوان ‘‘من كل مكان‘‘، بجانب الفنانة المصرية كارمن سليمان، والملحن والموزع الإماراتي عادل عبد الرحيم ، ويمثل الفنان أمينوكس، المغرب في الدورة الثانية من المنتدى العالمي الخاص بالشباب بجمهورية مصر إلى جانب مجموعة من الأسماء الوازنة في الساحة الفنية المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب من مختلف دول العالم .

وعبر ‘‘أمينوكس‘‘ عن سعادته بهذه المشاركة إذ صرح قائلا : "أنا جد سعيد لكوني أول مره بمصر في أول تجربة عربية تجمعني بفنانين شباب من العالم، و لكوني ممثل المغرب بهذه التظاهرة الفنية و الثقافية الكبرى"، مضيفا: "هذا تقدير للفن المغربي الذي استطاع أن يبصم على تواجد كبير بالعالم العربي، و أتمنى أن تكون هذه التجربة هي بوابتي للانتشار بالشرق الأوسط عبر هذا العمل الضخم، الذي عرف مشاركة سبعة فنانين من ألمع النجوم، و آخر تقنيات التصوير و الإخراج، بالإضافة لأكثر من مئة شخص صوروا معانا الكليب بمطار شرم الشيخ الدولي".