شرم الشيخ تستعد لاستضافة منتدى فنون شباب العالم في دورته الثالثة

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة 100 فنان من 40 دولة حول العالم، من الشباب المتميزين فنيًا من مختلف الفنون.

وقال الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم المنتدى، إن فعاليات الملتقى تتضمن، مهرجان للرسم والتشكيل على قوارب التزحلق على الأمواج، وورشة لفنون أطفال المدارس من القاهرة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية كبيرة بمشركة 100 فنان تشكيلي، ومنها ورش الرسم على المراكب والسيرف بورد والتصوير والرسم.

وأوضح أنه سيجرى تنظيم معرض الفنون التشكيلية للأعمال التي نفذت خلال ورش المنتدى الفنية، في ختام فعاليات المهرجان، مع تكريم ضيوف المنتدي من كبار الفنانين حول العالم، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وضيوف الشرف، وإهداء محافظة جنوب سيناء مجسمات فنية لتزيين مدينة شرم الشيخ بأعمال فنية عالمية.

وأكد منظم المنتدى، أن أهم ما يميز مدينة شرم الشيخ هو أنها لا يوجد بها أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مناخها وجمالها الساحر، لذلك تعد من أنسب المدن السياحية على مستوى العالم لإقامة هذا الحدث العام، الذي من خلاله نستطيع توصيل رسالة للعالم مفادها أن مصر بلد الامن والسلامة.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم المنتدى في دورته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، جاء بعد النجاح الذى شهدته الدورة الأولى والثانية، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالاهتمام بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم.

وأكد أن تسجيل مدينة شرم الشيخ ل"صفر كورونا"، شجع جميع الفنانين حول العالم لحضور المنتدى والاستمتاع بجنوب سيناء السياحية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية بالسلامة الصحية خلال تنظيم المهرجان.