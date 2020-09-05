بائع الفريسكا يحصل على سيارة هدية ودعوة منتدى شباب العالم في يوم واحد

ظل لعدة أعوام يشارك والده العمل بالشاطئ متجولًا بالفريسكا، بينما تدور بذهنه تفاصيل دراسته، ويحمل في قلبه أمنيات كبيرة بالنجاح، ليقوده مقطع فيديو بالصدفة نحو أحلامه.

الطالب إبراهيم عبدالناصر، الشهير بـ"بائع الفريسكا"، الذي ذاع صيته خلال الأيام القليلة الماضية، حصل في يوم واحد على اثنين من أحلامه، الأول هو تسليمه سيارة، دون مقدم أو فوائد، كهدية من أحد معارض السيارات.

والثاني، هو دعوة إدارة منتدى شباب العالم للطالب إبراهيم عبدالناصر لحضور الدورة المقبلة من المنتدى التي تُقام تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار منتدى شباب العالم، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن "إبراهيم" يمكن أن "يخبرنا خلال المنتدى أكثر عن نفسه ومناقشة كل طموحاته وأحلامه مع الجميع".

"وإبراهيم" بائع الفريسكا، المتفوق دراسيًا، الذي يحلم بكلية الطب، أثار بابتسامته وإيجابيته اللافتة في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب الجميع بطموحه وإصراره، ولم تمضِ إلا ساعات قليلة على انتشار المقطع المصور حتى انهالت عليه المنح الدراسية والعروض المختلفة.

و"إبراهيم" يبيع الفريسكا مع والده منذ أن كان بالصف الرابع الابتدائي للمساعدة على نفقات الحياة، ورغم صعوبة ظروفه والتحديات إلا أنه استطاع أن يكون أحد المتفوقين، حيث حصل على الثانوية العامة بمجموع 99.6% ويحلم بدراسة الطب والتخصص في قسم "الجراحة العامة".