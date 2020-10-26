سن المتابعة الميدانية للأبناء بالأسر البديلة وشروط كفالتهم

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يتم سن المتابعة للأبناء بـالأسر البديلة حين بلوغه سن الرشد 21 عاما، مؤكدة أن هناك عدة شروط لكفالة الأطفال بالأسر البديلة، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمى للوزارة.

وجاءت شروط كفالة الأطفال بالأسر البديلة كالتالي:

- أن يكون أحد الزوجين مصريا، وكان قديما يجب أن يكون الاثنان مصريين، إلا ان اللائحة الجديدة نصت على أحدهما.

- من يأخذ طفلا يجب أن يفتح دفتر توفير بمبلغ مادى 3 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه للتسهيل عليهم.

- تم خفض سن كفالة الطفل للأسرة من 25 إلى 21 سنة.

- البنت غير المتزوجة الراغبة فى كفالة طفل يجب أن يتخطى عمرها 30 سنة.

- الولاية التعليمية للأسرة التى تكفل الطفل، والوصاية الكاملة للأسرة التي تجتاز اختبارات وزارة التضامن الاجتماعي.

- عدد الأطفال وصل إلى 11 ألفا بالأسر البديلة.

- هناك 900 أسرة بديلة فى قائمة الانتظار، بخلاف 119 طفلا بالخارج يتم متابعتهم من خلال الخارجية المصرية.

الاتفاق مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق "أطفال مفقودة"

من جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّه يتمّ الاتفاق مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق "أطفال مفقودة"، لتسهيل البحث والعثور على الأطفال المفقودة.

يسهل البرنامج التعرف على الأطفال المفقودين، الموجودين بدور الرعاية أو الذين يتم نشر صورهم، سواء على التطبيق أو على مواقع التواصل الاجتماعى لسهولة البحث.

وأكدت أن مؤسسات الكبار بلا مأوى تسهم في حل أزمة كبيرة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية، مؤكّدة أنَّ افتتاح مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" أكبر دار لرعاية الأطفال والكبار بلا مأوى، يعد خطوة مهمة في إطار تنفيذ مبادرة "الشارع ليس مأوى"، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

عدد مؤسسات كبار بلا مأوى في مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية

وأشارت "القباج" إلى أنَّ عدد مؤسسات كبار بلا مأوى في مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في الوقت ذاته، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.