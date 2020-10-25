عمليات مستقبل وطن سوهاج: إقبال كثيف من المرأة على التصويت

رصدت غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة أمين الحزب بالمحافظة، اللواء محمد مصطفى، وجود إقبال كثيف من المرأة على التصويت في معظم اللجان الانتخابية، بمختلف الدوائر الثمانية بالمحافظة، في اليوم الثاني من الانتخابات.

وأكدت تقارير الغرفة، وجود زحام وإقبال كبير من الناخبين على التصويت فى معظم اللجان، وبالأخص اللجان الإنتخابية بالقرى التى منها مرشحين، وبدا واضحا ظهور ومشاركة السيدات وكبار السن فى العملية الإنتخابية.

وكثف أنصار المرشحين، من تواجدهم فى محيط اللجان، وحرص مرشحى حزب مستقبل وطن فى الدوائر الثمانية، على توفير السيارات "الميكروباص"، وعربات "التوك توك"، من أجل حشد الناخبين، وتحفيزهم على المشاركة والتصويت فى الإنتخابات، فيما حشد أعضاء الحزب بقواعده وأماناته الفرعية جهودهم من أجل حث الناخبين وتحفيزهم على التصويت لصالح مرشحى الحزب.

وأشارت الغرفة إلى، حرص أنصار مرشحى الحزب ووكلائهم على التواجد أمام اللجان من أجل مساعدة الناخبين فى التعرف على لجانهم وأرقامهم فى الكشوف، من خلال أجهزة "اللاب توب"، وأجهزة الموبايل، والكشوف الورقية الخاصة بأسماء الناخبين.

وتجرى عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، فى 688 مركزا انتخابيا بجميع أنحاء المحافظة، وتضم لجان الإنتخابات كشوفا بأسماء 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخب وناخبة، ويتنافس في الإنتخابات 199 مرشحا على 14 مقعدا للفردى، فى 8 دوائر إنتخابية بالمحافظة، فضلا عن التصويت على إحدى القائمتين (التحالف الوطنى أو نداء مصر).