مسن على كرسي متحرك يصر على الإدلاء بصوته: لازم أختار اللي يمثلني

الحاج عبدالراضي الشورى.. أحد مواطني مدينة الغردقة، في العقد الثامن من العمر، يحرص دائما على المشاركة في العمليات الانتخابية والاستفتاءات، عاصر جميع رؤساء مصر، ولم يقف السن حائلا دون ذلك رغم ظروفه المرضية.

أصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية الجارية، في اللجنة الفرعية رقم 46 بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

حضر الحاج عبدالراضي إلى مقر اللجنة على كرسي متحرك برفقة حفيده مصطفي حمدي الذي يتعكز عليه قائلا، أحرص على الإدلاء بصوتي في الانتخابات منذ عشرات السنين في جميع الاستحقاقات الدستورية، سواء انتخابات الرئاسة أو البرلمان أو أي استفتاء دستوري.

ووجه الحاج عبد الراضي دعوة بالمشاركة لجميع المواطنين، لاختيار من يمثلهم وعدم ترك الصوت الانتخابي الذي كفله القانون والدستور.

وقال الطفل مصطفى حمدي صاحب العشر سنوات وحفيد الحاج عبد الراضي إنه أصر على اصطحابه إلى لجنة الانتخابات لادلاء بصوته رغم مرضه وكبر سنه، مؤكدًا حرصه على المشاركة في جميع الانتخابات السابقة.

بدأت اللجان فتح أبوابها أمام المواطنين في التاسعة صباح اليوم الأحد في اليوم الثاني للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر في 109 لجنة انتخابية تضم ثلاثة لجان عامة بثلاثة دوائر انتخابية يخوضها 31 مرشحا بواقع 16 للدائرة الأولى و11 للثانية و4 للدائرة الثالثة، يتنافسون على ثلاثة مقاعد بواقع مقعد واحد بكل دائرة.

وشهدت محيط اللجان إجراءات احترازية ووقائية مشددة تحسبا لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تواجد أمني مكثف لرجال الأمن وإدارة مرور البحر الأحمر ومكاتب الصحة ورجال الإسعاف واكتست اللجان باعلام مصر.