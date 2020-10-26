حظك اليوم الاثنين 26-10-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يكره الخبث والسطحية، ولديه القدرة على فهم الآخرين دون أن يتمكّن أحد من فهمه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بالحماس والطاقة وتزدهر حياتك العملية ويطلب الجميع وجودك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.