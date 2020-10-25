محافظ أسيوط يتفقد حملة "100 مليون صحة" باللجان ويخضع للفحوصات الطبية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات المبادرة الرئاسية "100مليون صحة"، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر بالمجان التي تجرى بعدد من اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، للحفاظ على سلامة المواطنين والاطمئنان على صحتهم، حيث تابع إجراءات الكشف على الناخبين قبيل دخولهم للإدلاء بأصواتهم بمدرستي خديجة يوسف الثانوية بنات والشهيد أحمد فايز الثانوية بنات.

جاء ذلك خلال تفقد عدد من اللجان الانتخابية بحي شرق أسيوط للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ومدى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، رافقه خلالها أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط، والشاذلي محمد مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وخضع محافظ أسيوط للكشف الطبي لقياس الضغط والسكر، بمدرسة الشهيد أحمد فايز القانوية بنات بمدينة أسيوط عن طريق فرق طبية متخصصة تم توزيعهم على عدد من اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "100مليون صحة".

وقال المحافظ، إن الكشف والفحوصات والتحليل على أمراض "السكر والضغط" تجرى بالمجان داخل اللجان الانتخابية عن طريق فرق مدربة من القطاع الطبي لتشجيع الناخبين على النزول والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب التي تتم على مدار اليومين، مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ مثل هذه المبادرة بمراكز وقرى المحافظة لتحقيق أقصى استفادة منها وتحسين الخدمات المقدمة لكافة المواطنين، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمواطن وصحته وتقديم الرعاية الصحية له بكافة الأشكال، وهو ما ظهر جليًا في المشروعات الطبية التي تم تنفيذها والتطوير الذي تم في القطاع الصحي، فضلًا عن اطلاق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

كان محافظ أسيوط قد تفقد بعض اللجان الانتخابية على مدار اليومين خلال جولاته الدورية المستمرة للاطمئنان على سير العمل وتوفير الخدمات للناخبين، لتسهيل الادلاء بأصواتهم مناشدًا المواطنين بالنزول والمشاركة في انتخابات مجلس النواب والاستحقاق الدستوري لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدمًا في مسيرة التنمية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب، سيدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم، متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

وأعلن المحافظ عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).