وكيل "خطة النواب" يثمن مجهودات رجال الأمن في مساعدة الناخبين بأسيوط

ثمن المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، مجهودات وزارة الداخلية، المتمثلة في رجال الأمن بالمحافظة، لما يبذلونه من تعاون مستمر مع المواطنين لتسهيل العملية الانتخابية.

وأوضح المهندس ياسر عمر، أن رجال الأمن ضربوا أروع الأمثلة لخدمة المواطنين، وما قدموه طوال اليومين في انتخابات مجلس النواب، من تعاون مستمر مع المواطنين لتسهيل عملية التصويت في سهولة ويسر.

وأضاف عمر، أن إدارة خدمة المواطنين بمديرية أمن أسيوط، وفرت العديد من الكراسي المتحركة والكمامات، والمواد الكحولية للناخبين داخل اللجان، ومساعدة غير القادرين للوصول إلى مقار لجانهم والانتخاب بكل سهولة ويسر.

وأشار ياسر عمر إلى إن دائماً مديرية أمن أسيوط، تقدم لنا المثل المشرف على التفاني لخدمة المواطن البسيط، والمساهمة لحصوله علي حقوقه بمختلف أشكالها.

في الوقت ذاته، فرضت مديرية أمن أسيوط، طوقاً أمنياً في محيط اللجان، وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات، فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

الجدير بالذكر، أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب، والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا يدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة، متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.