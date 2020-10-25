محافظ الإسكندرية عن انتخابات النواب: المنافسة شرسة.. ولم نرصد تجاوزات

قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنَّ السيدات تصدرنّ المشهد في انتخابات مجلس النواب، للإدلاء بأصواتهنّ خلال الاستحقاق الدستوري، الذي يُقام وسط إجراءات احترازية ووقائية متبعة على أكمل وجه.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنَّه تمّ توفير مطهرات وكحوليات داخل اللجان وخارجها، بالإضافة لكمامات لغير مرتادي الكمامة، مشيرًا إلى أنَّه لم يتمّ رصد أي شكاوى أو تجاوزات على الإطلاق في أي دائرة من دوائر محافظة الإسكندرية، على الرغم من المنافسة الشرسة.

واستكمل حديثه، موجهًا الدعوة لجميع الناخبين بضرورة التوجه إلى مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم كونه حق مشروع لهم وأمانة لاختيار المرشح الذي من المفترض أن يمثلهم في المجلس البرلماني المقبل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للإداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، يومي السبت والأحد، على أن تعلن النتيجة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم 1 نوفمبر المقبل.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، 6 و7 ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.